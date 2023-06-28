港超聯　本地中堅黃浩然加盟東方

港超聯球隊東方周三（28日）透過Facebook專頁，宣布簽入本地中堅黃浩然（Andy），進一步強化後防陣容深度。

現年25歲的黃浩然曾效力愉園及香港U23，他形容加盟東方的機會十分寶貴：「我一直寄望在職業生涯上能再進一步，當收到這支香港擁有優良且悠久歷史的球會的邀請後，我並沒考慮太多便答應。Chino（東方主教練盧比度）與其教練團隊幫助隊內的年青球員進步有目共睹，上季球隊的表現更令我十分期待新球季的到來。新球季加盟後望能在日常訓練中在『老大哥』他們身上學習，兼與眾多有潛質的年青球員維持良性的競爭，互相推動共同成長，協助球隊達成新一季目標。」

上季效力香港U23的Andy，各項賽事上陣26次攻入2球，他亦不忘感謝前球會的支持：「能在職業生涯上更進一步，不得不感謝前球會香港U23的管理層和職球員，給予我『超齡球員』的身份於職業賽場上展示我的能力。」

球員資料：

黃浩然 Wong Ho Yin

位置：後衞

身高：186cm

曾效力球會：香港U23、愉園