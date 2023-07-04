港超聯　港會門將費查膺「年度最佳金球」

經過球迷一輪網上投票後，最終由港會門將費查（Freddie），憑2月聯賽主場對晉峰，90+6分鐘為球隊追平的倒掛，當選 Hanstti Soccer特約 2022至23球季港超聯「年度最佳金球」。

門將取得「士哥」本已非常罕見，能夠力壓眾多「世界波」奪得「年度全佳金球」，就更加難能可貴，Freddie接過獎座時笑說：「直係好難相信！可能要射超過百萬次，先會入到球咁嘅波，所以嗰場波絕對係我足球生涯，其中一段既珍貴又難忘嘅回憶。」

Freddie又指自從攻入倒掛後，周圍的人開始對其經歷感到興趣，其他港會會員也不時與其閒聊，令他出現了前所未有的感受：「以前球隊仲喺甲組嗰陣，其他會員唔會咁關注我哋，依家好唔同，所以真係為球隊今季嘅演出感到驕傲。」

正職為1間物業投資管理公司CEO的費查，在2月包辦「最佳金球」和「最佳撲救」，季尾在香港足球明星選舉再當選「最受球迷歡迎球星」，Freddie謂過去一季在綠茵場上的「業績」非常理想，談到新一季的展望，這位「CEO門將」強調，球隊必須力求進步：「大家唔應該沉醉於呢季嘅成績，足球世界每1秒都發展緊，新一季要再做好啲，我相信港會有能力攞到更好成績。」

【2022至23球季港超聯‧每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志）

11月份‧汪雙財（港會）

12月份‧亞當貝利（港會）

1月份‧費利浦薩（晉峰）

2月份‧費查（港會）

3月份‧徐宏傑（理文）

4月份‧陳灝（深水埗）

5月份‧查理史葛（傑志）

【2022至23球季港超聯‧年度最佳金球】

2月份‧費查（港會）