英超身價榜阿仙奴狂漲　兩隊大貶值

德國權威網站《轉會市場》，日前公布英超各隊球員市值排名，曼城全隊總值10.02億鎊(約101億港元)排第1位，阿仙奴以9.15億鎊(約92.8億港元)緊隨其後，有趣嘅係個榜統計埋陣容嘅收購成本價，阿仙奴陣容錄得3.43億鎊(約34.8億港元)升值冠絕英超，相反車路士同曼聯就錄得最大貶值。

統計指阿仙奴陣容造價係5.72億鎊(約58億港元)，但目前已升值到9.15億鎊，3.43億鎊升幅係全英超最高，馬田奧迪加特、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、威廉沙列巴等年輕球星漲價驚人；至於以低買高賣見稱嘅白禮頓，球員升值2.43億鎊(約24.6億港元)成為升幅第2高球隊。

有升當然都有跌，貶值最勁嘅係大熱門車路士，佢哋斥資8.8億鎊(約89億港元)打造依家嘅班底，但實際市值只有7.56億鎊(約76.7億港元)，貶值幅度力壓曼聯嘅1.15億鎊(約11.6億港元)排英超No.1，當中盧卡古、梅迪歷等都係「蝕本貨」嘅代表人物。