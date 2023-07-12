帶着水翼讓學生試「飛」 何允輝：玩得很投入

夏日炎炎，最佳的消暑活動都離不開「玩水」，近年興起的風翼水翼（wingfoil）運動就好似置身在大海飛翔一樣，令人一玩愛上；幾位香港風翼水翼運動員日前更走訪學校作推廣，希望讓更多年輕人享受「飛」的樂趣。

「wingfoil最大的吸引力是器材輕便，方便携帶，風翼的淨重大概兩至三公斤，再配上水翼板，隨時都可以落水，好多年輕人都愛上。」身兼香港滑浪風帆iQFOiL訓練、作雙線發展的何允輝(Rafeek)在今年三月與已從香港滑浪風帆隊退役的陳晞文，奪得亞洲wingfoil錦標賽的男、女子冠軍，他表示全世界已經發展這個新項目，並且已有世界盃及世界系列比賽，「其實它有點像『海上滑板』，奧運會近年都希望發掘更多新興運動成為項目，wingfoil是非常有潛質。」

近年香港參與wingfoil群眾已倍增，而Rafeek與幾位風翼水翼運動員更想將這個新興運動帶入校園，早前他們帶同有關器材到明愛馬鞍山中學，讓學生親身接觸，反應相當理想，同學們更試踏上滑板、拉着已吹氣的風翼感受一下「航行」，「同學們的反應很熱烈，他們的投入及感興趣程度，比我們預期更理想，未來都希望可再到其他學校做更多的推廣。」Rafeek表示初學者只需懂得游水，而落水前當然要做好安全措施如穿着助浮衣及戴上頭盔等等。

2020東京奧運香港滑浪風帆代表陳晞文，都睇好wingfoil未來會成為奧運項目的潛力:「每隔幾年在奧運會上就會轉換新板種，加上奧運會近年喜歡注入年輕人喜愛的新項目，而外國有些5、6歲的小朋友已經嘗試玩wingfoil；今次校訪想不到女孩子都夠膽試，我都希望香港可以有更多女生參與。」