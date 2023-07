同場過關上周最高賠率勝出項目,係U21歐國盃4強「西班牙U21 vs 烏克蘭U21」,呢場波雖然烏克蘭入波先,但最終被西班牙反勝兼大炒5:1,開出「烏克蘭U21首隊入球 & 西班牙U21淨勝[2]球或以上」,17倍分頭,都算唔錯。

之後大部份都係二線聯賽,包括日職「新潟天鵝 vs 神戶勝利船」,開出「神戶勝利船半場及全場勝 & 全場總入球少於[2.5]球 & 全場開出總角球少於[9.5]球」,14倍,係上周嘅第二位。

至於第3至第5位就分別芬超「夏卡 vs 國際杜古」、墨超「瓜達拉哈拉 vs 聖路易斯體育會」及阿甲「河床 vs 高隆」,幾乎每個二線聯賽都有啲,可見同場過關可供選擇嘅賽事亦都多咗,大家記得多啲留意喇!