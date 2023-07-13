蘇慧音養傷半年復出　拋開勝負珍惜每一球

成都世界大學生運動會月底開鑼，香港派出142個運動員角逐11個項目，一眾奧運獎牌得主成為焦點。乒乓球「小花」蘇慧音（Minnie）養傷半年復出，坦言傷患尚未痊愈，但學會與之共存，比起勝負，更希望珍惜每一球。

乒乓球隊派出10個運動員，包括東京奧運銅牌得主杜凱琹和蘇慧音。Minnie自去年12月開始養傷，上月才恢復訓練，準備世大運，她透露手傷尚未康復：「沒有明顯好轉或變差，有些起伏，但已習慣這個狀態，也找到配合傷患的訓練模式。」Minnie會角逐單打、雙打和團體項目，久未踏足賽場，難免緊張：「好久沒打正式比賽，只打隊內賽找找感覺，期待又緊張。我的狀態還可以，技術上有進步，但穩定性沒以前好，始終以前打較多比賽。」

Minnie雙打拍檔正是杜凱琹，有奧運獎牌加身，外界自然寄予厚望。但她強調不會被過往成就束縛：「我和阿杜不會背負著奧運獎牌打，會專注比賽本身。暫時未知有什麼對手，也較難預測發揮，只能逐場打出狀態，當然希望獲得獎牌。」受手傷困擾數年，她坦言心態有別過往：「心態上看化了，沒放輸贏在第一位，只希望好好發揮，盡力打好每一球，不給自己太大壓力。」