香港隊　U22初選名單添3將

中國香港足球總會周三（26日）公布U22初選名單增添3名球員，備戰9月的亞洲足協23歲以下亞洲盃2024外圍賽，球隊8月會於將軍澳足球訓練中心操練。

足總於本月初曾公布U22初選名單，與上次相比，今次添加了黃靖然、王晉及王逸3名後防球員，其餘人腳沒有變動，余在言和黃皓雋兩位具備「大港腳」經驗的球員仍在陣中，令名單從33人增至36人，港隊會於8月14日、28日及29日在將軍澳足球訓練中心練習。23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽將於9月初展開，身處E組的港隊，同組對手有東道主烏茲別克外，伊朗及阿富汗。

U22初選名單如下：

門將：盧兆崎、伍瑋謙、龐焯熙、雲天樂

後衞：陳潤潼、周子謙、甘智健、郭縉諾、黎皚韜、羅焯熙、梁祐維、 宋紘毅、曾以行、黃靖然、王 晉、王 逸、嚴啟倬、葉卓文

中場：鄭進泓、邵昀俊、何瀧浩、林樂賢、劉君正、趙聡悟、鄧筵霑、 余在言

前鋒：張廣然、陳傲軒、柏 拔、何家智、宏愷志、劉家喬、李樂謙、馬希偉、 馬 斐、黃皓雋