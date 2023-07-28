德乙開鑼　漢堡史浩克大盤贈興

德乙開鑼即上演大戰，由漢堡火併史浩克04。漢堡近年一直爭升班失敗，於近日熱身賽又中門大開，「升降機」史浩克同樣嗜攻，加上近年碰頭例演入球騷，一於捧2.5球大盤。(周六凌晨2時30分開賽)

漢堡近年喺德乙都排喺前列，可惜總係錯失前2嘅直接升班資格，經常攞第3要打附加賽，包括上季佢哋喺升班附加賽輸畀史特加，又要繼續留喺德乙做山寨王。漢堡今夏從布倫瑞克簽入菲拿爾，呢位荷蘭進攻中場，上季於聯賽有9球進帳，配合首席射手基列素，火力不減，不過佢哋近期熱身賽猶如不設防，同柏辛域陀尼亞、薩爾斯堡、格拉斯哥流浪「拍跳」，合共失咗9粒，防線認真牙煙。

重攻輕守旺入波

另一邊廂，上季重返德甲嘅史浩克04，雖然季中生性頻頻搶到分，可惜最終只排尾2降班收場，淪為升降機。不過佢哋進攻風格未變，近5仗熱身賽入12粒，包括日前打和川迪2比2，當中只有兩仗冇失波，明顯重攻輕守。連同熱身賽在內，漢堡同史浩克近4次交手，有3次開3球或以上，今場捧入球大更划算。