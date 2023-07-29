港超聯　新季轉投港會　劉學銘：想爭前5

備戰新季征途的港超聯球隊港會，周六（29日）於跑馬地遊樂場進行季前公開操練，多位新兵是日都有份參與，其中包括劉學銘。這位華人後衞指出港會訓練強度雖然不及其他港超球隊，但實力絕對不弱，並稱有信心新季能夠幫助衝擊聯賽前5位置。

上季效力冠忠南區的劉學銘幫助球隊贏得「賽馬會菁英盃」，他透露完季後未獲南區續約，並收到4間港超球會邀請，最終決定轉投港會，並認為新東家實力不弱：「港會上年已經搵過我，啱啱嗰季完咗後，都好快同佢哋傾好條款，我覺得港會訓練日數不及其他球會，但我覺得呢度整體水平唔會差，南區上年作客港會都會輸。」港會上季以第6名衝線，「學銘」表示有信心新季能幫助球隊取得更佳成績：「今季多咗年輕球員，實力上唔會差太遠，覺得球會可以去到第5位或以上，再睇下有冇機會衝擊盃賽。」

現年27歲的「學銘」早前曾提及有意結束職業球員生涯，今季選擇續戰港超，他解釋是因為相信仍有能力征戰頂級聯賽：「自己仲有能力喺呢個圈子立足，但我覺得要開始諗更加多之後嘅嘢，喺香港除咗喺理文傑志，其他球會嘅條件未必話非常好，用多啲時間去規劃（球員生涯）之後嘅路都係合理，但唔等於係放棄踢波。」「學銘」現時亦是女子聯賽球隊翱翔足球會教練團成員之一，他透露該隊新季升上甲組之後，自己將轉任主教練，並承認港會訓練時數較為彈性，是吸引他加盟的原因之一。