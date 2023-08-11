香港金牛簽入前NBA球員塞爾登　最快周六修頓登場

香港金牛今日（11日）宣布簽入前NBA球員韋恩塞爾登（Wayne Selden Jr.），是球隊第四個外援，最快明日在修頓主場登場，鬥石家莊翔藍。

全國男子籃球聯賽（NBL）已完成16輪賽事，香港金牛成績未如理想，以5勝11負敬陪末席，簽入最後一個外援救急。28歲的韋恩塞爾登來自美國，身高1米96，司職控球和得分後衛，曾於NBA打滾六季，先後效力塘鵝、灰熊和公牛，經驗豐富。塞爾登擅長進攻，尤其是殺入顏色地帶搶分，亦有外投能力，曾於NBA單場轟入31分。塞爾登的傳球視野同樣出色，樂於為隊友製造機會，有望加強團隊進攻。

這是塞爾登首次來中國打球：「很開心有機會打NBL，我會盡全力幫助球隊，希望帶領球隊贏波。」金牛主教練劉鐵表示：「塞爾登身高達1米96，對於1、2號位來說身材算高大，加上他有多年NBA經驗，對球隊有很大幫助。雖然未親眼看到他打球，但看片時，覺得他的打法可以配合球隊。」

金牛回歸修頓主場，今、明兩晚「背靠背」鬥江西贛馳和石家莊翔藍。值得一提的是，曾效力甲一香港東方的吳松峻，目前效力石家莊，有望在修頓登場。