愛倫韋特：三獅力擒袋鼠兵入決賽

繼續留守悉尼的英格蘭今仗將會於座無虛席的澳洲球場，硬撼東道主袋鼠兵團，大戰可期。

英格蘭於淘汰賽的晉級路途相當崎嶇，先在16強需戰至互射12碼才能夠擊敗尼日利亞，及後於8強亦只能以1球險勝哥倫比亞。不過，她們的爭勝心令我留下深刻印象，事關她們每次踏入球場，都相信自己可以獲勝而回。

蘿倫漢普對哥倫比亞時取得入球，令我感到欣慰。我曾代表英格蘭國家隊以及效力曼城時跟她成為隊友，她於左翼位置十分有效率，既是一位能夠製造入球的球員，同時也是一位得分射手。今仗她將會跟表現出色的澳洲右閘艾莉卡賓達進行大鬥法，對球隊爭入決賽相當關鍵。

另一邊路位置，右翼衛邦朗絲是三獅兵團在進攻時重要的一員。然而，防守上她亦需要擔當重要角色，原因是「袋鼠兵團」的絲達卡妮及卡特琳芙特於左路十分合拍，料會對英格蘭產生巨大威脅。

說到關鍵對碰，澳洲的主力球員森卡爾今仗又會否上陣呢？我想大概會吧！換句話說，英格蘭的中堅美莉白萊面對其車路士隊友時，必須交出頂級表現才可，事關儘管森卡爾未必有十足狀態，但她依然是當今球壇其中一位最佳的前鋒，再加上海莉拉索及瑪莉科娜現時處於佳態，「袋鼠兵」確是可以在進攻上，為「三獅兵團」帶來嚴重問題。

此外，我認為中場的對碰亦都會成為這場4強戰的勝負關鍵。如果英格蘭一對中場中路球員姬拉華殊及佐真娜絲坦威，可以控制比賽節奏的話，她們將可以把皮球送到邊路位置，讓邦朗絲及左翼衛瑞秋戴莉壓上前場助攻，嘗試為中路的阿歷西亞蘿素作出供應。

主隊球迷的支持將會對澳洲有莫大幫助，而她們亦於互射12碼擊敗法國一仗中，展示出強大的心理素質。然而，英格蘭懂得如何在大賽中獲勝，我認為她們今仗將可險勝而回，晉級決賽。