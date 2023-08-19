愛倫韋特：袋鼠兵季軍戰攞尾彩

澳洲女足及瑞典女足為4強敗陣而回感到相當失望，但如今需要重新振作起來，以好表現來完成今屆女子世盃之旅。

澳洲得到整個國家的支持，4強對英格蘭時再一次有多達75,000名球迷入場為她們打氣。認為她們能夠為自己的表現而感到驕傲，事關球隊先後淘汰了勁旅加拿大及法國，為下一代的球員帶來激勵及啟發作用。

森卡爾經已傷癒復出，更加在對英格蘭一仗中攻入一個世界波。她的走位及入球能力突出，絕對是一位能夠改寫戰局的球員，所以，我睇好她面對瑞典時會再有入球進帳。除了森卡爾外，瑪莉科娜的表現繼續令我留下深刻印象，她盤扭技術出眾，而且有能力擺脫對方守衞，故此我亦視她為球隊的創造力及入球來源。

我替瑞典未能打入決賽而感到難過，她們一直以來都能夠於大賽晉級到較後階段，可惜卻再一次於4強止步。我認為，她們擊敗了強隊美國，又於對西班牙時交出了相當好的表現，絕對值得殺入決賽。

瑞典或許難以推動自己，但她們將希望可以取得季軍來完成今屆女子世盃。一如以往，我認為她們的死球攻勢最具威脅，防守球員伊莉絲迪特到目前為止入了4球，仍然有份角逐今屆賽事的金靴獎。

前線方面，碧克絲甸紐絲是球隊的進攻核心，將會令澳洲後防球員疲於奔命，而艾絲娜妮及菲杜蓮娜洛科亦有能力於前場，為主隊構成問題。我認為今場賽事的勝負，將決定於賽前部署，以及哪一隊能夠在出局後走出陰霾。由於袋鼠兵團擁有全國上下的支持，故我認為她們今仗可以交出反彈表現，主場獲勝，成功取得今屆女子世盃季軍。