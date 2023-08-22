東亞青年運動會　香港U18奪得銀牌

香港U18周二（22日）出戰最後1場烏蘭巴托東亞青年運動會賽事，與中華台北正面交鋒，若能順利勝出，就能力壓對手奪得金牌。可惜港隊僅得1名場區球員擔任後備下，又有球員中途傷出，以致大部份時間踢少1人，最終輸0比8，以銀牌完成本屆賽事。

兩隊此前兩仗皆取得勝利，同樣得到6分，但中華台北得失球差較佳暫列第1，因此港隊今場許勝不許敗，是役繼續由石皓心把關，梁立天和林千裕鎮守後防，袁振謙負責派牌，上場對蒙古攻入絕殺的馬斐擔正爭取入球，但僅安排潘尚希和劉浩揚兩位球員擔任後備。

可惜港隊上半場4分鐘，便走甩對方左路傳中，讓中華台北球員門前撞入先開紀錄，但港隊兩分鐘後有黃金機會，黃琛喆禁區頂送出妙傳，但吳宇曦近門起腳，被中華台北門將救出。港隊戰至8分鐘以劉浩揚入替袁振謙，14分鐘後梁立天受傷無法繼續比賽，惟由於港隊已無其他場區球員任後備下，被逼10人應戰，32分鐘被對手再入1球，落後0比2完半場。

中華台北換邊後攻勢仍一浪接一浪，令港隊踢少1人下，顯得更為吃力，最終連失6球，輸0比8完場，但仍以2勝1負的成績奪得銀牌。至於香港U19女足日前在最後1場賽事，以1比4被中國擊敗，總計3場共取得1勝2負，取得銅牌。