ATP網球賽重臨維園　中銀香港冠名贊助

中國香港網球總會與中國銀行（香港）周二（22日）聯合宣佈，中銀香港冠名贊助由ATP職業網球聯合會於2024年在香港舉辦的國際男子職業網球巡迴賽，賽事現命名為「中銀香港網球公開賽2024」。

「中銀香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行。這次萬眾期待的賽事是香港自2002年以來再次舉辦的ATP巡迴賽，為250級別賽事，共設28個單打席位，獎金總額超過65萬美元。

中國香港網球總會會長莫君逸表示：「我們非常感謝中銀香港的支持，讓香港在暌違21年後得以再次舉辦ATP賽事，以鞏固香港作為世界級體育盛事之都的地位。我們現正與香港特別行政區政府緊密合作，致力宣傳香港充滿活力的形象，以推動香港旅遊業的發展。此項賽事體現了我們對發掘本地有潛質的球手、推動精英運動員發展，以及推廣網球運動至社會各階層的承諾，亦為培養社區體育文化提供一個最佳平台。」

中銀香港網球公開賽督導委員會主席周維正指出：「憑著多年以來在港舉辦了多個國際職業網球賽的成功經驗，我們已整裝待發，準備好在香港再次舉辦一場令球迷樂而忘返、精彩矚目的ATP國際男子職業網球賽事。我們期待為參賽球員和球迷們帶來一個超乎預期的驚喜體驗，以及將市民對網球的熱情推至高峰。」

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示：「中銀香港一直支持香港體育運動發展，今次很榮幸能夠與網總合作，再次讓ATP此項大型國際體壇盛事與香港連繫起來，以提升香港作為世界級活力之都的形象。我們期待透過『中銀香港網球公開賽2024』，助力推動香港發展可持續的大型體育活動，同時讓球迷得以觀賞高水平的專業賽事，以運動連繫社會大眾，促進社會的凝聚力及共融發展。」更多有關賽事詳情，包括門票資訊等，容後公佈。