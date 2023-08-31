香港高爾夫球公開賽11月回歸　許龍一主場出擊

闊別四年，香港高爾夫球公開賽將於11月9日至12日重返香港哥爾夫球會粉嶺球場。大會今日（31日）率先公布三個參賽球手，包括衛冕的奧爾斯比（Wade Ormsby）、去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）和本地一哥許龍一。

香港高爾夫球公開賽繼2020年1月再次舉行，被列為亞巡賽最新一站，總獎金高達200萬美元，雲集世界頂尖球手。其中，許龍一於3月舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為首個奪得亞巡賽冠軍的本地球手，他期待重返粉嶺球場：「我自小在粉嶺球場打球，見識過許多頂尖球手，（今年3月）在家人和朋友面前奪冠，更是生涯最難忘的時刻。」他尤其期待對上去年英國公開賽冠軍史密夫：「希望可以打入周末決賽，與史密夫同組。」

高爾夫球港隊派出4男3女參加杭州亞運，22歲的許龍一期望站上頒獎台：「這是我第一次參加亞運，我們陣容強盛，男、女子球手都很出色，絕對有機會站上頒獎台。」

政府明日正式收回粉嶺球場約32公頃的「舊球場」，但會於9月11日重新租借予會方，以籌備下月的沙特阿美團體系列賽和香港公開賽。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「我們尊重政府決定，也很高興政府繼續支持高爾夫球比賽，在9月中借出球場，讓我們管理和維護，以最佳狀態迎接球手和觀眾。」他指會方正與各巡迴賽單位商討，希望更多賽事明年落戶香港，亦預期香港公開賽會繼續舉辦。