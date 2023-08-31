祖高域晉級美網第3圈　西西帕斯爆冷止步

塞爾維亞網球名將祖高域周四（31日）在美國網球公開賽延續強勢，次圈直落3盤6比4，6比1和6比1，擊敗西班牙球手沙柏達美利尼斯（Bernabe Zapate Miralles），這位已3奪美網冠軍的球手表示，自己仍然十分渴求奪冠的滋味。

祖高域今場未受太大壓力，雖然首盤遭到對方負隅頑抗，但祖高域把握機會成功破發，取得領先，並以6比4先下一城。祖高域在隨後兩盤再做出5次破發，相返沙柏達美利尼斯全場共有6次破發機會，皆被祖高域化解，最終該塞爾維亞名將再連贏兩盤6比1後，順利晉級第3圈。

縱使今場直落3盤取勝，但祖高域強調過程絕不輕鬆，表現有提升空間：「這場比賽其實頗難應付，特別自己在第1盤演出不太理想，幸好隨後兩盤愈打愈好，才能取勝。」祖高域此前已3度成為美網盟主，不過他稱其爭勝心不減：「很開心能夠在那麼多球迷面前獻技，這令我即使已戰至36歲，仍對冠軍充滿飢渴。」

此外，希臘球手西西帕斯在第2圈，與世界排名第128位的史特利克（Dominic Stricker）激戰5盤後，以總盤數2比3（5比7、7比6、7比6、6比7和3比6）落敗，次圈出局。