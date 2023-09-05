黃金寶推時尚名錶　擴大領域推動單車運動

香港體壇傳奇黃金寶轉型再轉型之後，更加忙不停，繼落區擔任街坊車神又到學校推廣，周二首次與香港品牌名錶合作推出以單車為主題系列，繼續從不同領域拓展單車運動。

被封為亞洲車神的阿寶，對於擁有屬於自己系列的名錶感到欣喜，他坦言隨着香港運動員在東京奧運到最近的世大運有出色成績，令不少商業贊助都願意投放在體育的範疇上，加強運動產業化；他提到系列命名為「BALANCE 」(平衡)有特別意思，「平衡對於單車運動來說甚為關鍵，然而很多事情如生活、學習上都要注重平衡，才能達到最佳效果。面對人生的起伏，贏了，別冲昏頭腦，輸了，就尤它過去。」阿寶透露在今次合作的設計上都有給予意見，希望將所有單車元素都放上去，特別在夜光時顯示的「1457」字樣正是紀念他當年奪得彩虹戰衣(世界冠軍)的時間（17分45秒）。

年屆50的阿寶今年辭退了港協的工作，「膽粗粗」接手早於60年代已開業的單車老店轉型做老闆，並在多個領域上放膽嘗試，目的都是推廣單車運動，早前剛剛舉辦了校際單車電競比賽，反應熱烈，參與的同學仔也玩得開心，阿寶希望用自己多年來體驗以不同形式推廣單車：「做生意多機會接觸不同社會人士，加上運動產業化流行，我希望盡量去嘗試，能夠創造平台給小朋友有接觸單車的機會，這一點我是最開心，不論輸贏都有得着。」

講到本月23日開幕的杭州亞運，曾贏得三屆亞運金牌的阿寶，今屆會以另一個身份出席，並會提前到杭州協助宣傳，問到這位大師兄對港隊有何期望及忠告：「我不想給太大壓力，最重要是發揮水平，享受比賽。」阿寶表示會出席亞運開幕禮，首次以觀眾身份欣賞表演。