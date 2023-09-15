香港隊　亞運男女足決選名單出爐

港隊男女足本月將展開杭州亞運足球賽事征途，足總周五（15日）公布兩份決選名單，其中男足有孫銘謙等多位有過大港腳上陣經驗的球員入選，而李毅凱、胡晉銘及安永佳3位超齡球員亦會助陣。女足方面則繼續有張煒琪及陳詠詩領軍。

亞運男足賽事參賽球員主要為23歲以下，每隊可有3名超齡球員參賽。今次港隊以早前出戰「U23亞洲盃」外圍賽的球員為骨幹，其中包括曾有過大港腳上陣經驗的黃皓雋、余在言及趙聡悟。至於3名超齡兵分別是李毅凱、胡晉銘及安永佳，其中效力中甲廣西平果哈嘹的安永佳是今次大軍中唯一外流球員。

今屆亞運男足賽事將於9月19日至10月7日舉行，被編入C組的港隊，要於同組的烏茲別克、敘利亞及阿富汗爭奪出線資格，港隊首戰將於本月20日，假上城體育中心體育場鬥敘利亞。大軍於周日將啟程前往杭州，為賽事作最後準備。

女足方面，多位今年4月有份出戰奧運外圍賽的主力，都繼續入選，包括效力日本聯賽球隊岩手斑馬的門將吳卓蔚，過往曾經外流張煒琪、陳詠詩及鍾貝琪。亞運女足將於9月25日至10月6日舉行，處於E組的港隊女足，同組對手包括南韓、菲律賓及緬甸。

【23歲以下港隊22人決選名單】

門將：伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞：*李毅凱 (標準流浪)、曾以行 (香港U23)、周子謙 (港會)、陳凱柏 (冠忠南區)、林樂勤、葉卓文 (北區)、亞歷斯祖 (大埔)

中場：林衍廷 (標準流浪)、黃皓雋、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港U23)、趙聡悟 (冠忠南區)、*胡晉銘 (理文)

前鋒：孫銘謙 (東方)、*安永佳 (廣西平果哈嘹)、劉家喬 (香港 U23)、簡嘉亨(港會)、潘沛軒 (傑志)、張憙延 (理文)

（*為超齡球員）

【亞運港隊女子22人決選大軍】

門將：吳卓蔚、梁蔚雅、吳婉琪

後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖、曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒：張煒琪、劉潤兒