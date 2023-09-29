【亞運撐港隊】許龍一跳升榜首　衝擊高球金牌

香港高爾夫球「一哥」許龍一在杭州亞運愈戰愈勇，周五在西湖國際高爾夫鄉村俱樂部進行的高球第二輪賽事，交出低標準12桿的超佳績，強勢登上榜首，向金牌進發。

今年3月在香港奪得生涯首個亞巡賽冠軍的許龍一首征亞運，首輪表現已盡顯實力，打出低標10桿的62，僅以一桿落後南韓勁敵張裕彬，而今日在次輪比賽更加「撻着」，交出60桿的佳績，隨着張裕彬僅打出低標準5桿的67桿，讓許龍一以總成績低標22桿的122桿超越登上榜首，並拉開6桿的距離；若未來兩輪保持發揮，很大機會可以為港爭取金牌。

許龍一（Taichi Kho）賽後表示：「今天場上表現達到自己的目標。一開始感到頸部有點不適，但還是設法繼續並完成了比賽。比賽期間，我一直在想要為隊員堅持下去，以便我們能够一起晉身在周末舉行的最後一輪比赛。我很高興我做到了，隊友在比賽中表现非常出色。我們還要挑戰兩場比賽，我將專注在接下来的兩天打出水準。」

除了許龍一表現強勢之外，其餘三位香港男將也發揮出色，並全部晉級入圍第3輪賽事，並且在團體賽上以總成績394桿暫列第2，僅落後南韓隊（388桿），試圖為港力爭另一面獎牌。

至於女子組方面，經過兩輪賽事後，韓紫琳與劉弦均以總桿數141桿，並列15位驚險入圍，將晉身第三及四輪賽事；而征戰美國女子職業巡迴賽多年的名將陳芷澄，兩回合只交出低標準1桿的143桿，則僅差兩桿被淘汰出局。