郭嘉諾：南韓為免兵役　金牌戰搏到盡

今屆男亞足金牌得主周六（5日）晚揭盅，南韓男亞足將與日本男亞足，上演上屆亞運決賽「翻版」，爭奪亞運會最高榮耀。

這場決賽的戲碼是我賽事展開前預計之中，湊巧和上屆決賽組合一樣，都是日本對南韓。南韓上場4強對烏茲別克，可謂他們在今屆征途中最難應付的一場。開賽初段南韓先開紀錄，及後被烏茲別克扳平，幸好前鋒鄭優營完半場前射入助球隊再度領先。換邊後曾經有一段時間陷於膠着狀態，烏茲別克的施壓甚至令南韓末段要縮後死守，要抵受對方的反擊之餘，亦要提防他們的死球攻勢，這個下半場可謂南韓今屆踢得最辛苦的時段，看得出為奪金牌以豁免兵役，為南韓球員帶來不少心理壓力。

相反，日本在4強鬥香港便顯得相對輕鬆，香港隊沒有創造出太多入肉的攻勢，日本球員入球後沒有做出太多慶祝動作，主帥大岩剛在球隊入球後亦沒有太興奮的表情。相對南韓，日本的壓力少很多。

論大賽經驗，南韓球員無疑較日本球員豐富，尤其是李剛仁曾為巴黎聖日耳門出戰過歐聯，亦有數位球員效力歐洲聯賽，南韓可謂見慣大場面，隱憂是一旦他們久攻不下，球員可能會愈來愈急進，或令日本有機可乘。但論實力，我始終看好南韓為秤先的一隊，之不過兩軍可能要戰至加時才能分出勝負。值得一提的是，上屆決賽南韓是要戰至加時才擊敗日本，因此我認為今仗兩軍將在法定時間打成平手。