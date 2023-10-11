巴西人才輩出　8大新星逐個捉

「足球王國」巴西盛產神鋒，球王比利、羅馬里奧、朗拿度、朗拿甸奴世代相傳，尼馬早前超越球王比利，成為巴西國家隊史上入波最多球員，呢位3a1歲射手已完成壯舉，加上轉戰沙特「養老」，預料國際賽生涯日子所剩無幾。一旦尼馬退下，綜觀「森巴兵團」現時鋒線，缺乏獨當一面射手，李察利臣更被嘲諷為「最廢9號」，莫非巴西光榮傳統從此「斷纜」？咁又未必，因為巴西「人才庫」仍然強大，一批潛力新星正在冒起，細數當中8大「尼馬接班人」。

17歲恩迪克6億登艦潛力驚人

恩迪克被譽為「新大哨」，自細已經展現「入球機器」本色，曾為彭美拉斯青年軍上陣169場入165球，上年10月以16歲零2個月16日，成為彭美拉斯一隊史上最年輕上陣球員。恩迪克雖然身材唔高大，但非常強壯，集技術、力量、速度於一身，因此被指踢法似巴西傳奇射手「大哨」朗拿度。

恩迪克今季巴甲愈戰愈勇，已經有5球進帳，佢表示自己踢波以鬥志頑強見稱，喜歡滿場飛，比賽每分每秒都會盡全力，永不放棄，向對手後衞施壓，偶像係C朗。結果引來皇馬出手，同彭美拉斯達成協議，等2024年7月恩迪克年滿18歲之後，就會正式簽入佢，據悉轉會費高達7,200萬歐元（約6億港元），足以證明佢潛力驚人。

「第5R」洛基費拉拿 美洲冠軍進攻萬能Key

巴西曾出現經典「4R」射手羅馬里奧、李華度、朗拿度、朗拿甸奴，洛基費拉拿（Roque）被睇好會成為「第5R」，皆因呢位新星展現超卓進攻技術，可以勝任前鋒、翼鋒、進攻中場。佢曾協助帕拉尼恩斯打入上年南美自由盃決賽，今年率領巴西奪得U20美洲國家盃冠軍，並以6個入球，同隊友安迪利山度士並列射手榜第1位，現時已進身巴西大國腳。

洛基費拉拿年紀輕輕已經喺大賽發光發熱，自然吸引各大豪門爭奪，巴塞隆拿今年7月向帕拉尼恩斯「預訂」洛基費拉拿，估計轉會費為4,500萬歐元（約3.8億港元），準備將佢打造成羅拔利雲度夫斯基接班人。據悉洛基費拉拿將於2024年正式加盟呢支西甲勁旅，簽約6年。

山度士後上勁似足比寧咸

已進軍英超嘅安迪利山度士，被譽為巴西新世代最佳球員之一，雖然佢嘅位置係中場，不過近乎全能嘅球技令佢可以取得大量入球，喺今年初舉行嘅U20美洲國家盃，安迪利山度士就以6個入球成為賽事嘅並列神射手，兼且帶領巴西贏得冠軍，隨即獲車路士用高價收購，今個夏天外借去諾定咸森林，準備喺英超大放異彩。

安迪利山度士洞察球賽能力高，經常可以走到靚位，而且爆發力同技術一流，後上埋門成為最強武器，預計佢未來發展亦會愈踢愈前，類似英格蘭新星祖迪比寧咸嘅方向，進一步開發進攻潛能。

巴甲高效殺手 李安納度有望跟摩佬

山度士向來盛產頂級前鋒，比利同尼馬都係來自呢間巴甲球會，球隊依家最炙手可熱嘅前鋒，就係20歲嘅馬高斯李安納度。17歲就為山度士一隊上陣，馬高斯李安納度上季已穩坐正選，各項賽事加埋入21球，今季巴甲上陣20場入12球，速度、盤扭同射術都獲得肯定，而且射程範圍甚大，經常有中距離或遠射入波。

雖然佢同山度士合約到2026年，不過羅馬同曼聯今個暑假都曾提出斟介，據報羅馬好大機會喺明年1月將佢招攬。馬高斯李安納度未入選大國腳，但佢喺巴西U20入球效率驚人，上陣13場入15球，如果可以跟「摩佬」摩連奴搵食，有望繼續進步。

拿斯文圖左右開弓身價飆升

馬菲奧斯拿斯文圖11歲已加入保地花高受訓，2020年獲提升上一隊，喺佢16歲6個月零3日首次獲派上陣，喺巴甲賽和哥連泰斯2比2，創下里約球員最年輕上陣紀錄，之後保地花高降班一季回升巴甲後，佢逐漸獲得穩定上陣機會，上季為保地花高上陣37場，射入7球，保地花高喺巴甲排11位，佢今季喺州聯賽同盃賽合共上陣9場入1球。

國家隊方面，拿斯文圖係巴西U20成員，上陣3場入3球，佢踢法特點係左右腳皆精，擅長中距離同遠射，而且身價開始上升，目前市值約900萬歐元，估計如果登陸歐洲，身價肯定會高幾倍。

法蘭卡天分拍得住「小雲」

馬菲奧斯法蘭卡12歲就畀法林明高睇中邀入青年軍，被視為繼雲尼斯奧斯祖利亞之後，該隊所出產最具天分嘅新星，連皇馬都關注佢，而法蘭卡踢法上鍾意走去兩邊，攞到波後會切入中路傳送或射門，確係幾似「小雲」。

法蘭卡喺2021年獲法林明高提升上一隊，上陣52仗入咗9球，亦隨隊奪得2022年自由盃同巴西盃，其中喺自由盃16強次回合大勝杜利馬之役，首次登上自由盃舞台嘅法蘭卡即有士哥，表現Sharp醒。法蘭卡曾入選巴西U16，上年首度為巴西U20披甲，佢喺今夏轉戰英超加盟水晶宮，雖然依家養緊傷，但老帥鶴臣大讚佢潛質優厚。

軒歷基19歲被邀去掘金

基奧雲尼軒歷基於彭美拉斯青訓出身，2021年3月首次登場，出道首個球季已經捧過南美自由盃，過去3季為彭美拉斯上陣32場入2球，今夏以900萬歐元轉會卡塔爾班霸球隊艾薩德，簽約5年，今季亞冠盃不妨留意佢演出。

喺彭美拉斯時期，基奧雲尼軒歷基主要擔任右翼鋒或翼衞，踢法類似曼聯嘅安東尼馬菲奧斯，鍾意喺右邊切入中路起左腳射門，係一位邊路殺手。

神童安祖路車仔搶先落訂

安祖路加比爾被譽為新一代巴西神童，2020年10月，安祖路加比爾以15歲308日，為山度士一隊後備上陣對富明尼斯，超越球王比利，成為山度士及巴甲第二年輕上陣球員。自此，安祖路加比爾嘅名字，開始喺巴甲不斷出現，車路士於今年7月快人一步，以1300萬鎊收購，跟球隊展開美國之旅後，借咗畀衞星球會斯特拉斯堡。

18歲嘅安祖路加比爾喺山度士上陣129次，射入5球及10個助攻，於10歲時已經顯得成熟過人，不論速度、技術及腳力均比同齡球員為佳。雖然安祖路加比爾係左腳球員，但佢擅長踢右翼，可以切入中路狂轟，但同時亦可落底進攻，令人防不勝防。