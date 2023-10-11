馬會馬術隊總結亞運　何苑欣盼全運主場出擊

馬會馬術隊周三（11日）舉行記者會，為剛過去的亞運作總結，其中為香港奪得首面盛裝舞步團體賽亞運獎牌的何苑欣，盼望2025年全運會的馬術項目，能夠在香港舉行。

馬術隊以1銀1銅完成杭州亞運，加上本屆有陳萃彥、凌慇及馬琳3位通過馬會支持的「香港馬術精英計劃」培養的騎師首度出戰亞運，她們分別出戰盛裝舞步賽、三項賽和場地障礙賽，令每個項目都有年輕騎師參賽，可謂意義重大。不過由於蕭穎瑩和黎嘉怡等大部份港將已經離港，因此是日僅得賴楨敏（Jacqueline）、林立信、何苑欣（Annie）以及香港賽馬會馬術項目行政經理，兼馬術港隊副領隊羅倩儀出席記招。

幾位港隊成員在記招就馬會的支援致謝，其中過去以三項賽為主項的何苑欣，今屆同時參加盛裝舞步賽，隨即夥拍蕭穎瑩和陳萃彥奪銅而回，為香港奪得首面盛裝舞步團體賽亞運獎牌，她至今回想仍感到相當驚喜，但坦言對未能在三項賽獲得獎牌感到少許失望：「我在2014仁川亞運奪得三項團體賽銅牌，但今次未能在個人賽取得獎牌就令自己比較失望，因為我在場地障礙賽前，曾經升上第3位，希望下次做得更好。」

談到2025年全運會將由粵港澳合辦，Annie盼望馬術能夠在香港舉行，指能夠在主場出擊對自己有重要意義：「2008北京奧運馬術項目在香港舉行，令我下定決心要成為專業騎師，所以可以在香港比賽，對我有特別意義。」

羅倩儀剛認為，港隊今屆取得兩面獎牌，成績較以往理想，一眾港將的付出感到驕傲，並形容港隊開始湧現新人，對日後爭取成績相當重要：「有陳萃彥、凌慇及馬琳等年輕騎師上位絕對是好事，我們會協助他們繼續進步，期待港隊之後有更好表現！」「四朝元老」賴楨敏就透露，在香港休息數天，將會飛往荷蘭基地繼續訓練。