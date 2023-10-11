香港隊　睇好謝家榮接班　葉鴻輝：喺球場成熟咗

香港男子足球代表隊將於周四（12日），出戰世盃外第一圈首回合賽事，坐鎮香港大球場主場迎戰不丹。港隊日前進行了操練，門將葉鴻輝接受訪問時，除希望球隊今場把握主場之利盡量爭取入球，又提道在亞運表現出色的年輕球員謝家榮，認為他有能力成為自己的接班人。

港隊對上一次與不丹交手已經是2015年世盃外，當時港隊主場雖大勝7球，但作客卻吃盡苦頭，只能僅勝1比0，兩回合皆正選上陣的葉鴻輝，承認作客的確相當難踢，目標在主場盡量拉開優勢：「相信兩隊變化都大，但佢哋預計都係穩守突擊為主，實力上我哋係佢之上，希望主場取得多啲入球。始終作客都幾大分別，除咗要踢仿真草同適應高原氣候，去嘅旅程都比較轉折，要喺泰國轉機，到咗當地機場仲要搭兩個鐘上山。」

港隊剛在亞運奪得第4名，創下史上最佳成績，門將謝家榮的表現更備受好評，「阿輝」表示不擔心門將之間的競爭，同時大讚「家榮」有能力成為接班人：「邊個踢正選等教練決定，但『家榮』今次亞運喺球場成熟、踏實咗，對佢好緊要，尤其之前有啲唔好『經歷』，對香港隊係一件好事。長遠嚟講，望完啱啱亞運表現，佢好大機會係嚟緊香港隊重心，自己年紀唔係細，可能踢多一兩年，都需要有人接班。」