英國GT賽閉幕戰峰迴路轉　謝榮鍵奪亞軍

2023年度英國GT錦標賽的閉幕戰上周在Donington Park賽道落幕，香港車手謝榮鍵（Kevin）與其隊友英國車手Chris Froggatt在這場季末賽中憑著出色的後勁奪Silver-Am組別亞軍，並創下全季9站比賽均以三甲完成的紀錄，完美收官。

儘管這對組合已竭盡全力從34部賽車的後排衝上全力追趕，這部由Contempo Concept所贊助的93號麥拿侖720 GT3 Evo戰車，最終仍以0.56秒與本站冠軍擦肩而過。他們因在排位賽上失利，令二人於比賽中處於不利位置，但謝榮鍵與Chris Froggatt仍展示出驚人後勁，不斷從後趕上獲得組別分站亞軍，保持今季9站比賽全部均以三甲名次完成的精彩記錄，仍可說是完成了一個完美的賽季。

謝榮鍵與Chris Froggatt於本站排位賽首節遇上嚴重意外，謝榮鍵在為輪胎熱身時，被另一部快速衝上的麥拿侖賽車撞上。戰車尾部損毀不輕，這令車隊無法讓兩名車手參加餘下周六的排位賽。戰車雖可趕及修復參加周日比賽，但他們被編在最後一位起步。Kevin與隊友在比賽中不斷力追，Chris Froggatt一直找機會向前進攻，終在距離比賽完結的 20分鐘時成功超前取得領先。

接着與72號的林寶堅尼戰車不斷互相上演攻防戰。在比賽倒數兩圈時，Chris Froggatt 被對手反超前，並失去領先優勢。儘管及後他揭盡全力希望再度反先，可是他們還是未能奪回優勢，最終以落後對手0.56秒的成績衝過終點線。

事實證明，這賽季的結局非常精彩。謝榮鍵與隊友 Chris Froggatt 史詩般的翻盤大戰只差一步便可成功。Sky Tempesta Racing經過9站的激烈角逐，於積分榜上僅以1分之差與Silver-Am組別總冠軍擦肩而過。即使最終結果令人有點失望，車隊還是值得為這個精彩賽季而慶祝，他們創下每一站都能打入比賽三甲登上領獎台，為爭奪年度錦標拼盡每一場比賽。