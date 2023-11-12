利物浦欠穩　博賓福特偷雞搶胡

英超利物浦主場硬撼賓福特。雖然紅軍主場威力強勁，但有主力阿歷斯麥亞里士打坐波監，中場攔截力弱上加弱，賓福特擅於穩守突擊，隨時偷襲搶到先機，不妨捧「蜜蜂仔」第一隊入球。（Now 621周日晚10時直播）

利物浦一向主場特醒，開咧後各項賽事喺晏菲路球場踢咗8仗，全部贏晒兼狂轟24粒，確係客隊嘅「凶地」。不過紅軍防守欠穩未見改善，先喺上輪聯賽作客僥倖逼和盧頓1比1，日前歐霸大輪換下作客圖盧茲更輸2比3，認真肉酸。

利物浦最大問題係冇個硬淨防中做掃蕩，常用嘅3位中場阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾同賴恩格雲貝治偏重進攻，主帥高普焗用阿歷斯麥亞里士打出任防中效果麻麻，呢位阿根廷國腳今仗仲要停賽，攔截力進一步受削，隨時中門大開。

另邊廂，賓福特擺脫早前低迷，近5仗取得3勝1和1負，輸波嗰場係補時連失兩粒反輸畀曼聯，明顯欠運，單計近3仗更加全勝，包括擊敗車路士同韋斯咸，絕對唔失禮。

「蜜蜂仔」最叻打快速反擊，樂於讓出控球權等你壓前嚟攻，睇準機會拮你一刀，睇番近5仗佢哋全部先開紀錄，其中3次上半場已先入波，而紅軍主場一定主動進攻，更加啱晒「蜜蜂仔」打突擊，佢哋第一隊入球有逾3倍，值得捧場。

更多賠率：