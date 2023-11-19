世盃外　港隊復操　安帥：滿意今次陣容

為備戰下周二（21日）主場對土庫曼的「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，香港男子足球代表隊周日（19日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）復操，主教練莊恩安達臣指在加入艾華頓、艾里奧及費蘭度後，陣容更加完整，今仗力爭踢得更進取。

港隊剛在E組首輪分組賽作客4球不敵伊朗，周六下午返港後，翌日晚上已立即在FTC復操，為對土庫曼一仗做足準備。是日操練相對簡單，內容以拉筋、傳控球及鬥波為主，過程約2小時，除了剛為傑志在「賽馬會菁英盃」上陣的費蘭度、艾里奧全程休息外，其餘21人皆有參與訓練。

港隊今次大軍名單相對作客伊朗時作出3個變動，其中艾華頓、艾里奧及費蘭度同樣重新入選，主教練莊恩安達臣收操後接受訪問，直言對陣容相當滿意：「今場需要踢得更進取，喺對上兩場主場賽事，我哋入咗14球，而艾華頓、艾里奧，費蘭度3人都屬於正選，佢哋嘅作用好大，相信目前依23人，已經係我可以挑選嘅最佳球員。」他續指艾里奧、費蘭度明日將會歸隊，參與賽前最後一課操練，盼他們可養精蓄銳迎接對土庫曼的硬仗。

至於艾華頓因膝傷避戰對伊朗，但這名理文射手強調自己現已克服傷患，並急不及待為港隊上陣：「啱啱先重投訓練，但狀態保持得唔錯，自己暫時代表港隊上陣嘅每一場都有波入，今場希望都唔例外，目標贏波。」