歐洲足協保送？意大利爭議悶和烏克蘭晉級

周二(21日)凌晨歐國外C組出線關鍵戰，意大利喺和波就可以出線情況下，求仁得仁0比0悶和烏克蘭，以較佳對賽成績鎖定小組次名直接出線。意大利今場贏得極具爭議，補時階段一次禁區內犯規，球證同VAR竟覺得冇問題，令人懷疑歐洲足協主席施費林賽前「唔想意大利出局」言論，係「保送」指令。

兩隊喺最後1輪交鋒前同得13分，意大利首循環主場贏過烏克蘭，所以今場和波已經可以出線。意大利今場控制戰局，但雙方都踢得謹慎未有太多入肉埋門，下半場雙方門將各有一次精彩撲救，而爭議一幕出現喺92分鐘，梅迪歷禁區內被白賴仁基斯坦迪踢跌，但球證並冇示意，烏克蘭球員同教練激烈投訴無果，VAR亦冇推翻判決，最終意大利和波出線。

意大利身負歐國盃衞冕重任，賽前歐洲足協主席施費林曾表示：「意大利一定要出線，否則會係大災難；意大利太重要，但我相信佢會贏烏克蘭。」有關言論引起烏克蘭不滿，領隊列布夫就話：「我哋嘅工作唔係關注施費林講乜，如果呢番言論真係有影響，亦只會令我哋更憤怒同更有出線決心。」

對今次爭議判決，大批網民表示不滿：「歐洲足協打劫烏克蘭個出線席位」、「超明顯嘅12碼」、「歐國盃大醜聞」......烏克蘭領隊列布夫賽後表示：「我認為呢球係12碼，但做決定嘅係球證同VAR。」意大利領隊史巴列堤就話：「基斯坦迪出腳喺梅迪歷附近，但冇任何接觸，梅迪歷一心就係想博12碼。」意大利同英格蘭喺C組攜手出線，排第3位嘅烏克蘭仍然可以透過歐國聯成績，踢歐國盃附加賽爭逐決賽周入場券。