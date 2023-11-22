連奪兩牌注強心針　柔道少女何樂怡越級挑戰

何樂怡對亞青賽獲得銀牌感到驚喜。小圖為她今次的收穫。(相片由受訪者提供)

19歲的柔道少女何樂怡過去兩周在個人運動生涯的成績表留下亮麗的紀錄，並為港寫下亞青賽的歷史佳績，然而小妮子不敢自滿，並決心勤加改進，視3年後名古屋亞運獎牌為目標。

樂怡過去兩星期先後在大洋洲公開賽及亞青賽穿金戴銀，特別在亞青賽更成為首位躋身決賽的港將，日前已凱旋回港的她坦言:「整體來說都算滿意，但我覺得可以發揮得更好。」

她續稱大洋洲的金牌是達到賽前目標，而亞青賽銀牌則是個驚喜，「今次（亞青賽）是很好的體驗，我出戰三場比賽可以與不同對手切磋，吸取更多經驗，而決賽是難忘的，對手從未比試過，雖然最後輸了，但我感覺到與她實力是接力近，希望明年可以在獎牌上再有進步。」

連續兩個賽事都能夠奪獎而回，樂怡坦言今次成績給了自己很大信心，亦了解到自己的不足，「我覺得技術、力量及體能都是同樣重要，自己在這三方面都未達標準，需要更多的改進。」

外表斯文的樂怡加入港隊短短幾年，但已為自己訂下目標，「希望有機會可以參戰亞運」，而回港後她未有特別休息，並積極為周末的亞洲公開賽準備，越級挑戰成人賽事，「這是今年７月之後再一次出戰成人賽，但我希望在香港比賽可以有更好表現。」