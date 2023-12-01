利物浦大炒寧斯　英超4隊齊齊贏波出線

周五(1日)凌晨歐霸同歐協聯分組賽，英超球隊強勢延續，利物浦、白禮頓、韋斯咸同阿士東維拉4隊全部贏波，兼喺所屬小組拎到晉級資格。利物浦喺歐霸盃E組主場4比0大炒寧斯，鎖定首名直接進身16強，避免喺淘汰圈附加賽硬撼歐聯空降球隊。

利物浦今場繼續大幅輪換，但實力依然超班，路易斯迪亞斯同加普喺開波15分鐘已各入1球，穆罕默德沙拿51分鐘射入12碼，加上加普喺補時埋齋，協助利物浦主場派4蛋，由於次名嘅圖盧茲和波，「紅軍」得以提前鎖定首名。今場亦係利物浦史上第4次開季主場10連勝，晏菲路威力不同凡響。

除利物浦之外，英超球隊今輪都好威水，白禮頓喺B組作客1比0贏AEK雅典，確保至少拎到第2名嘅淘汰圈附加賽資格，而且只係落後榜首嘅馬賽1分，下輪主場對馬賽贏波就可以搶走首名。韋斯咸喺A組憑湯馬士蘇錫克89分鐘「絕殺」，作客1比0贏FK TSC，依家同弗賴堡同得12分穩佔前2名，最後一輪韋斯咸將主場迎戰弗賴堡。

歐協聯方面，阿士東維拉喺E組主場2比1贏歷基亞，依家有12分排榜首，鎖定小組前2名位置，而且領先次席歷基亞3分，最後1輪只要唔輸就可以首名出線。連埋歐聯賽事，英超8支球隊今輪歐洲賽拎到6勝2和成績。