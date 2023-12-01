奧拿拿崩潰驚正選不保　考慮棄戰非國盃

曼聯門將奧拿拿今季加盟後，多次出現嚴重失誤，周中歐聯對加拉塔沙雷再一次「出事」，呢位喀麥隆門將完場後被影到情緒崩潰，一個人發脾氣兼將手套掟落地。據英國傳媒報道，奧拿拿擔心自己喺曼聯正選不保，正考慮放棄代表喀麥隆出戰非國盃，以免歸隊後「冇碇企」。

奧拿拿蝦碌頻頻，唔少聲音都叫坦哈格起用2號門將比恩迪亞，呢位土耳其國腳夏天加盟後仍未上過陣，坦哈格早前表示：「我對曼聯嘅門將集團好滿意，佢哋要互相良性競爭，比恩迪亞做得好好，佢要耐心等待同繼續保持水準，機會出現就要好好把握。」

雖然奧拿拿一直得到坦哈格力撐，但佢1月將要出戰非國盃，或要暫時離隊1個月，隨住近期壓力爆燈，《曼徹斯特晚報》指佢已擔心自己嘅位置，如果佢踢非國盃期間被比恩迪亞成功打起，歸隊之後未必可以搶番正選，所以佢正考慮棄賽。

奧拿拿上年世盃期間同喀麥隆領隊桑治爭執，被踢出國家隊後宣布退役，不過之後和好並重返國家隊。問題係就算奧拿拿唔想踢非國盃，如果喀麥隆仍然徵召佢出賽，奧拿拿係有義務服役，否則會被國際足協禁止喺賽事期間代表曼聯上陣。