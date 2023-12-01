希斯基：西悉擒「獅」續領群雄

雙方今季澳職開局表現強勁，西悉尼流浪者目前高踞榜首位置，而布里斯班獅吼則排在第4位。

我認為西悉能取得成功在於他們的穩固防守，皆因在5場聯賽中，一共有4場保持零封成績。隊長馬些路安東尼奧是一位優秀的領袖，他不但組織防線及閱讀球賽的能力相當之高，更加經常搶到對手球員的腳下球，儘管他經已年屆36歲，但卻是球隊不可或缺的球員。

中場方面，比爾蘭特是一個絕佳的收購，他在比賽時非常冷靜，而且於中場中路的搶波能力甚高，故此，他可說是西悉今季防守表現固若金湯的另一個原因。

至於前線的尼高拉斯米蘭奴域於左路表現醒神，成為球隊最危險的前鋒人物，但令我感到疑惑的是陣中最佳射手班頓波里路今季還未有入球進帳，如果班頓波里路開始取得入球的話，西悉的實力將會有所提升。

布里斯班獅吼頭5場聯賽取得3勝1和佳績，開季表現相當好，我肯定令到一些人大跌眼鏡。

上季他們是入球最少的球隊，但今季最大分別就是入球頻頻。亨利荷利於左路產生巨大威脅，目前更累積入了3個聯賽入球，我之前曾經提到，湯馬士華定咸極具潛質，可以成為球隊的主力射手，事關他是「禁區之狐」，入球觸角相當之高，我認為這名年僅18歲的小將今季的表現將會越來越好。

由墨爾本城加盟的貝倫古亞同樣是一個出色的收購，他是另一位能夠取得入球的球員，同時也是球隊最具創造力的人物。

布里斯班獅吼將有十足信心可以延續主場連勝走勢，但西悉尼流浪者看來實力非常雄厚，所以我認為西悉流今仗最終將可取得勝利而回。