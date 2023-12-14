奧巴美揚近4場入7球　白禮頓馬賽榜首大鬥法

歐霸盃B組最後一輪上演榜首大戰，白禮頓主場對馬賽，英超奇兵白禮頓落後馬賽1分，今場必須贏波，先至可以取得小組首名直接出線權，相信會全力進攻。法甲球隊馬賽狀態大勇4連勝，近5場歐霸盃有4次總入球開出4球或以上，最好揀中位數3.5球嘅入球大。（Now 644周五凌晨4時直播）

白禮頓今場就算輸波，都可以取得小組次名，參加附加賽，如果贏埋就能夠直接出線16強，因此可以放心壓前主攻求勝博一博，爭奪首名資格。事實上，白禮頓一向踢法有前冇後，創下跨季近20場英超，每場都有入波兼失波嘅另類紀錄，加上歐霸盃3連勝，當然要食住個勢，力爭再下一城。

另邊廂，馬賽打和都可以直接出線16強，理論上冇必要同白禮頓硬碰，但球隊狀態正值巔峰，冇理由退縮，相信教練加度素都明白久守必失嘅道理，應該會下令爭取入「保險球」。馬賽的確擁有充裕入球能力，射手奧巴美揚上輪歐霸盃對阿積士，上演帽子戲法入3球，協助馬賽贏4比3，呢位34歲加蓬國腳腳風非常順，近4仗轟入7球，有力再數胡，大盤博得過。

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