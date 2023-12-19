基羅納大勝重返榜首　數據顯示75%奪冠

周二(19日)凌晨西甲，基羅納憑射手杜夫比克梅開二度，主場以3比0大勝艾拉維斯，以2分優勢力壓皇馬，重返榜首之位。呢支「神奇球隊」今季踢17場聯賽有44分，根據統計，過去4支同期獲得44分嘅球隊，有3支奪得冠軍，睇嚟基羅納好大機會創造奇迹捧盃。

基羅納上半場23分鐘，由杜夫比克近門補頂入網打開紀錄，跟住中場樸圖射成2比0，換邊之後，基羅納獲得12碼，杜夫比克操刀主射入網，贈對手3蛋。其實基羅納今仗只有9次射門，但有4次中目標入3球，反觀艾拉維斯12次射門僅2次中目標，未能取得入球，雙方攻門效率成為勝負分野。

基羅納近9場聯賽取得8勝1和，屬於歐洲5大聯賽最高分榜首球隊，最重要係過去4支開季首17場西甲獲得44分嘅球隊，有3支可以帶到尾奪得冠軍，包括2008/09年球季及上季嘅巴塞隆拿，2020/21年球季嘅馬體會，只有2010/11年球季嘅皇馬失落冠軍。

擁有93年歷史嘅基羅納從未捧過西甲冠軍，上季升上西甲僅排第10位，如果今季可以奪冠，絕對係球壇童話故事。