拿達路射失12碼成罪人　國米衞冕意盃失敗

周四(21日)凌晨意大利盃16強又爆冷，上屆冠軍國際米蘭主場出擊，前鋒拿達路馬天尼斯竟然射失12碼，法定時間只能同博洛尼亞打和0比0。戰至加時國米一度領先，但卻臨尾香，連失2球輸1比2，正式宣布衞冕失敗，惟有專注爭聯賽及歐聯錦標。

國際米蘭教練施蒙尼恩沙基今仗對正選陣容作出多個輪換，但隊長兼首席射手拿達路馬天尼斯仍然擔正，「藍黑兵團」原本可以喺法定時間90分鐘內解決對手，卻連番失機，包括54分鐘博洛尼亞防線犯錯，但前鋒阿拿奧杜域近門射斜出界。10分鐘之後，國米獲得12碼，拿達路馬天尼斯主射被門將拉華基亞撲出，呢位阿根廷國腳上屆決賽入2球，今仗卻成為罪人。

國際米蘭喺加時初段由左閘卡路士奧古士圖頂入打開紀錄，亦係呢位24歲巴西國腳加盟以來首次入波。博洛尼亞傾力反擊，後備上陣嘅「新尹佩斯」約舒亞舒克斯成為主角，貢獻2次助攻，分別由布基馬、丹尼度爾射入，戲劇性反勝2比1，晉身8強將會對費倫天拿。

國際米蘭今場有19次射門，但僅5次中目標，錯失3次入波黃金機會，反觀博洛尼亞7次射門2次中目標都入波，效率遠勝一籌。