港超聯　大埔簽前巴甲兵比迪高

港超聯球會大埔，周二（2日）宣布簽入巴西新外援比迪高，這位出身於巴西老牌球會甘美奧的29歲攻擊中場，過去曾在巴甲上陣，現時已投入大埔操練，並將披起「綠戰士」70號球衣。

季前已簽入多名巴西兵的大埔，1月轉會窗繼續向森巴球員招手，羅致有過巴甲上陣經驗的比迪高。這位攻擊手出道於甘美奧，其後效力過華斯高等巴西球會，職業生涯初期更一度外流德國球會賀芬咸。首課操練過後，比迪高分享到選擇來港征戰的原因：「我同入籍咗中國隊嘅艾克森及洛國富認識，佢哋都話我應該嘗試嚟亞洲踢波，今次係好好嘅機會，我一直希望攞冠軍，知道大埔係港超前列球隊，希望可以幫球隊攞到好成績。」

主教練李志堅對比迪高首日練波態度感滿意，相信這位新援有助改善球隊中前場串聯能力：「過去半季球隊中場串聯未夠好，希望佢喺呢方面可以穩定地幫到球隊。」「堅Sir」透露大埔將再有新兵來投，並感謝球會高層支持增兵：「老闆見球隊表現唔錯，但同時隊內有好多傷兵，加上進攻方面未如理想，所以都主動提出想幫手。」

【比迪高檔案】

比迪高 Guilherme Bitencourt Da Silva

出生日期：1994年3月12日 (29歲)

身高：1.73m

位置: 進攻中場

球衣號碼: 70