朗尼被伯明翰炒魷　黃金一代教波冇個掂

英格蘭名將朗尼上年10月回歸英倫，執教英冠球隊伯明翰，不過經歷「災難性」82日後，周二(2日)慘被炒魷。連同謝拉特、林柏特、加利尼維利、史高斯、蘇甘保等等，曾號稱「黃金一代」嘅英格蘭名將教波冇個掂，令人失望。

朗尼上任嗰陣伯明翰排英冠第6位，但元旦日(1日)吞列斯聯3蛋後，朗尼領軍15場只得2勝4和9負，跌到落尾5面臨降班危機，伯明翰亦宣布同佢提前解約。朗尼被炒後發聲明亦充滿怨言：「好多謝伯明翰畀機會我，足球係成績行先，球隊表現亦未達我要求嘅水平，但一個領隊最需要嘅係時間，我唔相信13個星期時間係足夠製造我想要嘅改變，我會消化呢次打擊，用時間陪下屋企人，準備下一個機會。」

朗尼嘅失敗，再次印證英格蘭球員「踢而優則教」行唔通，謝拉特經過「維拉噩夢」後，依家喺沙特教伊蒂法克亦教到一鑊粥；林柏特之前教車路士、愛華頓亦係劣評如潮；加利仔、史高斯、蘇甘保等短暫執教亦冇個成功，英格蘭傳奇前鋒連尼加表示：「睇番近20年英格蘭最好球員，朗尼、謝拉特同林柏特係最好3個，我欣賞佢哋嘗試做領隊，但亦證明一個天才同努力嘅球員，唔代表會成為頂級領隊。我希望朗尼唔好放棄，要再接再厲。」