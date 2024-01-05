「小韋亞」轟入世界波　祖記狂勝入意盃8強

周五(5日)凌晨意大利盃16強，祖雲達斯主場以6比1狂勝沙蘭力坦拿，晉身8強，「星二代」添莫菲韋亞離門大約30碼遠射入世界波，技驚四座，甚有前世界足先生兼金球獎得主爸爸韋亞嘅影子。

祖雲達斯實力遠勝意甲包尾球隊沙蘭力坦拿，但開賽1分鐘，後衞加迪回傳失誤變「助攻」，被沙蘭力坦拿前鋒艾克禾美斯射入大門。不過，祖記始終技勝一籌，由米列迪、安達亞甘比亞素各建一功反超前。

換邊之後，祖雲達斯攻勢更加凌厲，中堅魯加尼近門補射入網，跟住成為2位後備上陣嘅「00後」新星表演時間，18歲中場爾迪斯起腳，雖然被門將擋出，但皮球反彈省中沙蘭力坦拿中堅迪蘭布朗入網，變成擺烏龍，呢位土耳其國腳之後個人表演，由左路突破盤球入禁區，扣入大位射入，非常精彩。

戰至補時，添莫菲韋亞以炮彈式遠射入網，將賽果鎖定為6比1，亦係呢位23歲美國國腳上年夏天加盟祖記以來，首次正式賽事入波，值得一提，「老韋亞」效力AC米蘭期間，都曾於1999年射入沙蘭力坦拿大門。祖雲達斯將於8強對費辛隆尼，相信好大機會再晉級。