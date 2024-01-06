日本「冰上精靈」震撼宣布　粉絲心碎了！

有「冰上精靈」美譽的日本花樣滑冰名將本田真凜，踏入新一年拋出震撼彈，周五透過經理人公司宣布將於本賽季後退役，高掛冰鞋。

22歲的本田真凜在京都出生，2歲已開始接觸滑冰，11歲首次到海外參加正式比賽就奪冠而回，其後在日本國內比賽表現突出，並曾贏得世青賽女子單人滑金牌，然而被視為2018年平昌冬奧奪金熱門的她，在全日本選拔倒灶僅獲第7名，無緣冬奧。

本田轉到成人組比賽的成績未盡人意，隨後也受到右骨盆傷勢影響，始終未能重拾狀態，她早前曾接受訪問時稱:「我對自己身為運動員勇敢拼戰的精神自豪，坦白說現在的我反而更清爽，沒有任何遺憾，我努力練習這麼久，所以想讚美一下自己，參加全日賽已經9年，不管別人怎麼說我，每一次我都是拼全力去表演，所以很感謝那些支持我的人。」

不過，踏入新一年這位曾被封為「日本最美運動員」的滑冰名將宣布退役，而周四（11日）將召開記者會正式交待情況。本身在家排「老三」的本田真凜，有一兄一姊及兩個妹妹，她在日本國內人氣爆燈，單是Instagram擁有逾126萬的粉絲追隨，她今年3月將於明治大學政治經濟學畢業，而她與日本花滑名將宇野昌磨拍拖6年，也是傳媒的焦點，而她退役後的動向會否跟師姐安藤美姬等在演藝界發展，也令人關注。