自責未助飛鷹走出窘境　張國銓將勤補拙求開竅

今季甲一有不少「新鮮人」，24歲、效力崇德飛鷹的張國銓就是其中之一。去年他迎來不少突破，不但首度代表港隊出戰亞運三人籃球賽，早前亦在5人港隊披甲上陣。可惜在首個甲一賽季卻處處碰壁，阿銓自責未能協助飛鷹走出窘境，為了盡快「開竅」、拉近與列強的距離，他不惜每周10課操練，將勤補拙。

張國銓的籃球之路比別人遲開始，他回憶道：「細個喜歡田徑和踢波，最『勁』一次拿過學界三級跳第3名。我都會和朋友放學落街場打籃球，但我只知要將球掉進框裡，不知道有什麼規則，大家也不會有特定位置。好記得中學因為要打班際比賽，有個籃球隊的隊友教我籃底射擦板球，那時我只會這招。」

直到18歲中學畢業後，阿銓和朋友加入了本地籃球私人聯賽球隊，開始接受較正規的訓練，學識基本低位技術，19歲代表職業訓練局出戰大專賽，終於第一次正式打比賽。他說：「我在VTC才學習很多籃球戰術，初時我常常被師兄罵，唯有每日記一點，花了很長時間，終於記住各種戰術、自己和隊友的走動路線。打完第一年大專後，教練亦特別抽空和我練個人技術，那時練了很多低位技巧、背籃勾手、射波等，每次練完都有點得著。」

首仗聯賽對滿貫轟15分

2019年張國銓代表VTC出戰Jordan Brand大專籃球邀請賽，取得全場最高21分，帶領球隊以83:81擊敗中文大學，這場比賽亦為他增添不少信心，成為之後向籃壇發展的踏腳石。身高1米91的他今季由甲二旭暉轉投崇德飛鷹，初戰甲一場均交出10.3分、5.7個籃板，其中聯賽第一場對「Big 4」勁旅滿貫，交出15分、7籃板，表現不俗。

去年這位港產大前鋒首度入選香港籃球隊，出戰亞運三人籃球賽，11月亦首次於5人代表隊披甲上陣，出戰港澳埠際籃球賽和粵港盃，於本地籃壇嶄露頭角。不過，飛鷹聯賽至今只獲一勝，始終令他耿耿於懷，「今年是我第一次主力守外援，對滿貫那場很難忘，守完CJ（蓋帝斯）還要守Duncan（惠龍兒），無論身高和經驗我都輸蝕，而且他們好像能猜到我想做什麼，而我拿著球才慢慢想要怎樣做，那就是差距所在。飛鷹是我第一支效力的甲一球隊，我很想幫到球隊贏球。」

以方誠義為榜樣

他明白要追上強者行列，沒有一步登天的捷徑，所以他堅持每周10課操練，又以另一位本地球星為榜樣，希望能盡快成長：「不少前輩說我的打法像阿Ga（方誠義），我打算朝著他的方向發展，練好中距離、搶籃板、防守、分波等。他打聯賽、銀牌、ABL的片段我都有看，我會研究他的進攻選擇，或者不持球時會做什麼，盡量學習他。」說到未來5年，24歲的阿銓笑言很大機會都是「圍住籃球轉」：「我天資不高，別人練兩、三次就做到的事，我可能要練幾百次，不過我都好開心可以打籃球，因為這已是我唯一的小小成就。」

圖、文：余樂詩