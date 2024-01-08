「世一」連勝無盃捧　沙華列夫成為德國救世主

德國隊周日在聯合會盃網球賽成功逆轉，以2比1反勝波蘭捧盃，沙華列夫成為球隊救世主，在男單拯救兩個致勝點反勝，並在混雙項目力挫有女單「世一」施華德助陣的波蘭，贏得今季首項冠軍，為澳網注下強心針。

爭取為波蘭首奪錦標的施華德在女單繼續保持強勢，以直落兩盤6比3、6比0擊敗產女後復出的前世界「一姐」姬芭，取得今個比賽的5連勝；不過，德國「一哥」沙華列夫在決賽表現相當出色，先在男單面對波蘭的哈卡茲，落後一盤的情況兼成功拯救兩個賽點，以6比7(3比7)、7比6(8比6)、6比4反勝，繼而在決勝一仗的混雙對戰，拍住辛姬麥面對施華德與哈卡茲的組合，同樣激鬥三盤，最終以6比4、5比7、10比4帶領德國隊擊敗頭號種子的波蘭獲勝，捧走今屆錦標。

德國隊在小組發揮不理想，以次名出線淘汰賽，但他們愈戰愈勇，施華列夫於奪標後坦言：「實在太奇妙，真的很開心跟團隊有很多有趣回憶，每位都是團隊的一部份，多謝大家能成為當中的一部份，很高興可以一起分享這個榮譽。」

至於被視為奪標大熱的波蘭，雖然最終飲恨，但施華德獲選為今屆賽事的MVP（最有價值球員），她贏得今次比賽的所有女單賽事，而除了決賽之外，亦在混雙項目保持長勝；正好為本周日展開的澳網增添信心。

擁有4項大滿貫冠軍的施華德無疑是今屆澳網的頂頭大熱，而去年冒升迅速的美國超新星歌莉嘉芙也不容忽視，她剛在奧克蘭網賽女單決賽，以6比7(4比7)、6比3、6比3反勝烏克蘭名將施維杜蓮娜，捧走生涯第7個冠軍，更是史上第4位能夠在此賽成功衞冕的女將。