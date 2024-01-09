港超聯　「一仔」梁祐維加盟冠忠南區

冠忠南區周二（9日）透過Facebook專頁，宣布簽入年青中堅梁祐維，成為繼前鋒積遜後，轉會窗重開後簽入的第2位新兵，而「一仔」亦成為陣中第8位本地U22球員。

現年21歲的梁祐維曾經外流葡萄牙及泰國等地聯賽，去年一度轉投日本球隊滋賀湖王，惟最終未獲得上陣機會。對於加盟冠忠南區，「一仔」抱有一定期望：「首先希望可以協助球隊在聯賽取得更高排名及衞冕菁英盃。對於我個人而言，目標是爭取更多上陣時間去表現自己，讓香港球圈及球迷知道自己的實力。以往外流的經驗，讓我學習很多東西，尤其在技術及心態上都有很大幫助。」

「一仔」表示冠忠南區是一支實力很強的球隊，強調融入球隊不成問題：「以往我與伍瑋謙及陳潤潼都是隊友，即使隊中有巴西及日本外援球員，正正因為我曾經外流，溝通及踢法上都不成問題，與隊友之間非常融合。」

【球員資料】

梁祐維 Leung Yau Wai

出生日期：13.1.2002（21歲)

身高：1.78米

位置：中堅

球衣號碼：13

曾效力球會：東方龍獅、科瓦彼達迪(葡萄牙)、清萊城(泰國)、滋賀湖王(日本)