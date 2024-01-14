佐藤壽人：太極虎「大」發神威

南韓於奇連士文接手後表現慢熱，不過之後愈踢愈好，狀態亦開始有所提升，故此在賽前亦被視為其中一支冠軍大熱球隊。

由於太極虎陣中擁有多位天才橫溢的球員坐鎮，當他們信心狀態十足時，絕對有能力挑戰任何對手。如果他們順利晉級淘汰賽的話，4強階段有機會會遇上伊朗，雙方將會合演一場重量級大戰。

孫興民有可能是今屆賽事最頂級的球星，但我同樣感到興奮可以李康仁能夠為南韓上陣。這名效力巴黎聖日耳門的進攻球員，今季於法甲及歐聯賽場上，皆有十分之好的表現，協助球隊取得多場勝仗。

對巴林來說，今場E組分組賽首戰將會陷於苦戰，如果他們能夠取得1分的話，將會感到相當高興。

有見及此，他們的主要目標是阻止南韓有時間及空間上腳，其球員必須要保持高度集中，以確保後防表現穩固。進攻方面，穆罕默德馬漢應該是球隊最具威脅的球員。

巴林上屆亞洲盃成功打入16強，更加跟南韓鬥到加時才僅僅以1比2落敗。我認為，他們在今屆賽事的目標將希望可以更進一步，晉級至8強階段。

不過，考慮到南韓陣中擁有多位進攻好手坐鎮，我認為他們今仗定可以大勝一場，並輕鬆全取3分。