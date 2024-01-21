手指重傷無緣亞運　蔡欣妍走出陰霾半馬奪冠

香港三項鐵人代表蔡欣妍周日（21日）於香港馬拉松以1小時21分01秒奪得女子組半馬冠軍。去年因手指重傷無緣亞運的蔡欣妍透露亞運夢碎後令她一度跌落低谷，幸有家人、朋友陪伴和扶持才能重新振作，她希望藉著這個冠軍，鼓勵大家接納不完美的自己。

雅加達亞運三項鐵人混合接力銅牌得主蔡欣妍原定去年出戰個人第3屆亞運，可惜賽前因左手手指骨折而要退出賽事，她直言這事令她感到沮喪，她慶幸4個月後自己能重新振作起來：「15天內進行3次全身麻醉手術，我有想過為什麼是我？為何會犯不應該犯的錯？那段日子真的跌進低谷，好失落，幸好我發現身邊有很多人愛我，不是因為成績，而是真的愛我這個人，他們知道我很傷心，所以每天都來醫院探望我、陪伴我，是他們的手把我扶起來，我才學識接納自己，讓我重新站起來，好感激他們。」

去年奪得10公里冠軍的蔡欣妍表示，想趁踏入30歲的這年挑戰自己，這個冠軍為她2月出戰三鐵長距離賽「Half Ironman」增加信心：「證明我的選擇是正確的，我沒有選擇逃避，反而選擇正面面對這個不完美的自己，希望這個冠軍亦可以鼓勵一些正處於低谷的人。」說到今年目標，她表示：「我還想去多次亞運，所以會繼續裝備自己。」