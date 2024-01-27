曼城打破魔咒　首次攻陷熱刺老巢

周六(27日)凌晨英足盃第4圈大戰，曼城憑尼敦阿基88分鐘入波，作客以1比0擊敗熱刺，晉身16強。今場勝仗對於曼城有重大意義，因為「藍月亮」終於打破魔咒，6次造訪熱刺新主場，累積102次射門，首次取得入球，呢支衞冕之師攻陷最堅固堡壘，可謂無堅不摧。

熱刺2019年搬入新主場以來，一直成為曼城嘅傷心地，因為「藍月亮」首5次作客呢個球場，全敗而回兼冇波入，今仗即使佔有較多攻勢，但往往失之交臂，包括奧斯卡波比入波被吹越位，祖利安艾華利斯、菲爾科頓、高華錫等人射門亦無功而還。

曼城上半場控球率達57%，並有10次射門，反觀熱刺連1次射門都冇，可見雙方場上形勢相距懸殊，但曼城卻入唔到波，令人懷疑佢哋又中魔咒。

換邊之後，熱刺獲得黃金機會，但係比蘭莊臣單刀，被曼城2號門將史堤芬奧迪加救出。「藍月亮」大難不死，果然有後福，戰至88分鐘，中堅尼敦阿基把握門前混戰射入，以1比0絕殺對手。

根據OPTA統計，曼城各項賽事6次作客熱刺新主場，合共累積102次射門，先至首次入波，最估唔到係由平時甚少入波嘅後衞尼敦阿基為曼城取得「零的突破」。

熱刺今季由普斯迪高路執教後，一直崇尚進攻足球，但今仗只有1次射門，成為Sofascore自2015/16年球季有紀錄以來，熱刺近455場比賽最少射門嘅1場賽事。