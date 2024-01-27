【有片】拉舒福特喪蒲到病　或缺陣英足盃

曼聯前鋒拉舒福特周中飛到北愛爾蘭貝爾法斯特渡假，被影到進入當地一間夜店消遣，未知是否玩得太盡興，搞到病咗，延遲歸隊並缺席周五(26日)操練，可能無法出戰下周一(29日)凌晨英足盃第4圈作客紐波特郡。

曼聯自從1月15日凌晨英超對熱刺後，一直未有賽事，球員趁機「小休」外出渡假，拉舒福特近期去咗北愛爾蘭玩，包括去探望喺當地聯賽搵食嘅前曼聯青年軍隊友羅舒恩威廉斯。「福仔」亦不忘去當地著名夜店Thompsons Garage玩，入場時仲被人認出，拍片放上社交網。好衰唔衰，拉舒福特跟住病咗，延遲向曼聯報到，令人質疑佢毫無紀律，不顧球隊利益。

值得一提，曼聯上年10月英超以0比3輸畀曼城後，拉舒福特立即約家人及朋友去夜店，提早慶祝生日，玩到通宵達旦，遭到輿論猛烈批評，但佢似乎仲未吸取教訓。

坦哈格出席記者會表示，拉舒福特同中堅莊尼伊雲斯近日都病咗，至於能否上陣對紐波特郡，仍然要視乎2人康復情況而定。坦哈格亦透露，哈利馬古尼、勞基梳爾、卡斯米路復操情況良好，有望上陣。