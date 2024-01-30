省港盃　有望演地標戰　鐘樂安：努力有回報

第42屆省港盃首回合賽事即將在旺角大球場舉行，而今次港隊22人大軍名單中，其中一名最受關注當然是東方中堅鐘樂安（Leon），這名最近才從膝傷中康復的港蘇混血兒，將以補選身份參戰這項傳統大賽，更有望上演港隊地標戰，他直言這屬於自己過去一直努力訓練的獎勵。

現年25歲的後衞鐘樂安，出身於蘇超老牌球會赫斯青訓，上年冬季轉會窗加盟東方後表現不俗，可惜因受傷患困擾，一直未能代表港隊披甲，並缺席早前舉行的亞洲盃決賽周。不過Leon早前已經傷愈，對上4場「賽馬會菁英盃」更全部踢足，最終成功獲補選參與省港盃，對此他亦感到相當意外：「老實講有少少驚喜，因為一開始我唔喺初選名單上，所以冇諗過會入到決選。我知道省港盃歷史悠久，同埋已經好多年冇舉辦，自己都相當期待，好高興可以參與其中。」除此之外，Leon又強調港隊將會全力以赴，盼踢出精彩表現娛樂大家，以及爭取勝利，呼籲球迷踴躍入場支持。

Leon上季季尾遭遇膝傷，需要接受手術，經過大半年的休養，直至去年12月底對大埔的「賽馬會菁英盃」才再次上陣，他承認康復過程的確艱難，認為今次能夠出戰省港盃，絕對屬於其努力的成果：「復原需要消耗大量時間、精力同紀律，無論精神定身體上都唔容易，但我之前堅持每日都認真訓練，為重返球場做好準備。相信教練今次揀我都係因為最近喺東方發揮唔錯，依次入選港隊，絕對係我努力嘅獎勵。」同時，Leon又希望這段自身經歷，能夠激勵其他正在經歷類似傷患的人，讓他們知道「隧道盡總有光」。