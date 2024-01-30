賽馬會菁英盃　冠忠南區唔放過香港U23！

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「賽馬會菁英盃」周三（31日）獨腳戲，A組冠忠南區於九龍灣公園鬥香港U23。南區今場只要勝出，就能提早一輪出線，4強席位當前，定必唔留手！。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

冠忠南區首循環分組賽與香港U23賽和，主教練楊正光希望球隊吸取教訓，不要再於形勢佔優下失分：「上次對香港U23，其實我哋踢得唔錯，只但係出現1次失誤就被佢哋入波，所以1日未完場，大家都唔可以放鬆。」「光Sir」透露部分球員有傷在身，古安奴上場兩黃一紅要停賽，調動有一定影響。

中場富樫凌央投效南區後的處子戰，正是與香港U23交鋒，他指自己會更主動參與進攻，協助球隊贏波：「始終我加盟冇耐，要啲時間同隊友夾，所以自己落到場都會多啲出聲，幫隊友去攻門，希望今場攞到3分，鎖定4強資格。」

香港U23有雲天樂和鄭進泓兩名主力，因獲徵召入省港盃決選，是役肯定無法披甲，主教練司徒文俊承認今場困難重重：「我哋冇咗兩個主力，反而南區就有幾個代表『大港腳』踢完亞洲盃歸咗隊，今場應該比首循環更加難應付。」「司徒Sir」盼望能發揮速度優勢，為對方製造麻煩：「上次見到南區應付我哋快攻有少少辛苦，希望球員可以keep到。」

球隊陣容不整下，中堅梁煒烽勢必承擔更多責任，他稱要避免給予對方太多死球機會：「南區好多球員都好頂得，係佢哋其中一大殺着，而且史提芬彭利拿啱啱踢完亞洲盃，狀態應該好好，所以大家要打醒十二分精神去守。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：22.陳潤潼 12.杜馬思 6.基斯 26.陳凱柏

中場：33.富樫凌央 15.黎格爾 19.趙聡悟

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒

香港U23

門將：29.鄧梓朗

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 23.何瀧浩

前鋒：21.林智豐 10.林學曦 9.何家智