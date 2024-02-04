黃澤林黃俊鏗雙打反勝 港隊台維斯盃成功護級

香港網球名將黃澤林（Coleman）和黃俊鏗（Kevin）周日在台維斯盃雙打賽成功逆轉，協助港隊總場次以3比1擊敗津巴布韋，在世界第二組護級成功。

「雙黄組合」對陣津巴布韋的 Benjamin Lock 和 Courtney Lock 時，首盤一度以2比4落後，但其後展開反擊並連續贏10局，最終以6比4、6比0獲勝。儘管陳珏汛（Dasson）隨後在單打賽中以7比6、4比6、4比6負於 Benedict Badza，但港隊仍以總成績3-1勝出，並保持在台維斯盃世界組第二組的位置。

黃澤林賽後對隊友表示感謝：「Kevin（黃俊鏗）幫了我很多... 因為他在雙打方面的表現非常出色。隊友和教練也給予了很大的支持，所以能留在世界組第二組我感到非常開心。」

「雙黄組合」都認為球迷支持是勝利的關鍵，黃俊鏗表示：「今天的觀眾特別熱烈，比昨天還要熱情，而且聲音更大。即使我們落後，他們也持續為我們加油，那股力量對我們來說是很大的幫助。」黃澤林提到了觀眾的大量到場並表示：「他們都很支持我，我還計劃請他們吃飯以表感謝。」

當被問及在未來的台維斯盃賽事中代表中國香港的意願時，黃俊鏗堅定地表示：「當然，因為對我來說是非常光榮的事情，我會抓住每一個機會。」面對即將前往印度的計劃，黃澤林表示：「我不確定，可能還需要（在香港）再練習一星期才能去印度。我可能會在這裡多停留幾天。」