港超聯　標準流浪簽上形洋介　兩球員離隊

港超球隊標準流浪周一（12日）宣布日本球員上形洋介加盟，這位曾在日本J2、J3聯賽打滾的31歲前鋒，已在昨午抵港；同時流浪又確認兩名球員盧美菲亞、和田凌已經離隊。

少年時為FC東京青訓梯隊成員的上形洋介，於日本著名學府早稻田大學修讀運動科學，並以日本國家隊戰術體系研究為畢業論文主題，及後投身職業足壇。上形洋介球員生涯曾效力J2、J3聯賽，2019、2020年的J3聯賽入球數均達雙位數，他對首次外流感到高興，希望可以挑戰自我，強調會努力交出最好表現，以能力及經驗協助球隊邁向成功。同時這名前鋒又提到加盟流浪的原因：「流浪陣中有其他早已認識的日本球員，將有助我融入球隊體系、發揮射手本色。」

除此之外，流浪同日公布早前已與球員盧美菲亞、和田凌協議終結合約，會方在此感謝兩人效力期間的努力，並祝願他們在足球事業更上一層樓。

【球員檔案】

上形洋介(Kamigata Yosuke)

出生日期：1992年9月25日 (31歲)

身高：1米80

位置：前鋒

曾效力球隊：長崎成功丸(日本)、栃木SC(日本)、八戶於南鄉(日本)、北九州向日葵(日本)