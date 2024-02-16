中村祐人：神戶凱「船」而回

日本超級盃於中立場舉行，神戶勝利船對川崎前鋒。一直以來，日超盃都是每個新球季展開之前的一個傳統序幕大戰，雖然各支球隊仍在提升比賽狀態及作最後調整，以迎接新一季的來臨，但這個盃賽為參賽球隊提供一個正式的比賽機會，去讓一些新加盟球員落場及給予球隊嘗試執行一些戰術部署。

川崎前鋒將以上屆日本天皇盃冠軍的身份參戰，大家都知道當他們建立攻勢時，都會嘗試控球在腳，之後再尋找入波機會。另一邊廂，應屆日職冠軍神戶勝利船樂於取得較少控球時間，然後當時機適當時，便會以快速反擊攻勢爭取入球。

除了可以看到兩支去年的冠軍球隊作出正面文鋒之外，日超盃還可以讓球迷一睹新簽入球員的表現，其中兩名中場好手井手口陽介及山本悠樹分別加盟了神戶勝利船及川崎前鋒，我特別期待他們的表現。

談到雙方的主力球員，我認為大迫勇也毫無疑問是神戶勝利船前場的進攻核心，他不但是一位把握力十分好的射手，還可以於前場停下皮球，協助球隊保持控球權，而脇坂泰斗將會是川崎前鋒中場策動進攻的重心球員。

看過神戶勝利船跟國際邁阿密進行的季前熱身賽，以及早前川崎前鋒作客對FC山東的亞冠盃賽事之後，我認為神戶勝利船的防守似乎較佳。川崎前鋒往往未能應付對方的快速反擊攻勢，所以我預計神戶勝利船今仗可以於東京國立競技場小勝奪冠。